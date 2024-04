Bayern-Boss Eberl: "Haben uns die Meinung gesagt”

Im Dialog mit Trainer und Mannschaft seien die Dinge aufgearbeitet worden. „Wir haben uns die Meinung gesagt. Jetzt ist es auch vorbei - und wir müssen in dem von Thomas angekündigten Kampfmodus nach London fahren“, erklärte Eberl. In der Champions League habe man „bisher sehr gut ausgesehen. Dennoch stehe gegen Arsenal ( Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER ) eine „hohe Aufgabe, hohe Hürde“ bevor.

„Wir müssen alle in die gleiche Richtung paddeln“

Tuchel habe „sehr analytisch und offen mit der Mannschaft gesprochen, Fehler angesprochen, analysiert, die Mannschaft gefragt, was sie dazu sagt.“ Um für verbesserte Leistungen zu sorgen, seien nun „wir alle in der Verantwortung. Wir sitzen alle im gleichen Boot, es gibt keinen, der daneben sitzt oder darübersteht. Wir müssen gucken, dass wir alle in die gleiche Richtung paddeln.“ Qualität und Erfahrung seien da, an „Stabilität“ fehle es.