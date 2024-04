BVB-Euphorie in der Champions League - aber es lauert die große Gefahr

Auch bei den Interviews nach dem Spiel hielt die Freude an: Niclas Füllkrug grinste über beide Ohren, Sebastian Kehl präsentierte sich mit breiter Brust, Julian Brandt schwärmte in höchsten Tönen und Mats Hummels richtete sogar eine Liebeserklärung an die Tribüne und den Verein. Die Euphorie in Dortmund kannte nach dem Sieg gegen Atlético keine Grenzen mehr. Völlig zurecht: Denn der BVB gehört zu den besten vier Mannschaften in Europa.