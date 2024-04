Champions League: Real rächt sich an City: "Versuchen Sie nicht, das zu verstehen"

Real Madrid hat am Mittwochabend in der Champions League die dramatische Viertelfinal-Begegnung gegen Manchester City für sich entschieden.

Die englischen Medien schrieben Man City daraufhin die Herrschaft in Europa ab, während in Spanien nach Erklärungen gesucht wird, wie sich das Team rund um Toni Kroos den Halbfinal-Einzug trotz der spielerischen Unterlegenheit sichern konnte. SPORT1 zeigt die internationalen Pressestimmen.

England

Independent: „Der Titelträger wurden von den Königen entthront. Die Regentschaft von Manchester City dauerte nur ein Jahr. Real Madrid, der Verein, den Pep Guardiola seit langem als die Könige Europas bezeichnet, verdrängte City aus dem kontinentalen Wettbewerb, indem er das tat, was er immer tut. Sie haben einen Weg gefunden. (...) Real, angeschlagen, aber nicht geschlagen, trotzig, aber nicht besiegt, fand einen Weg an Guardiolas Favoriten vorbei. Nun winkt ein Halbfinale gegen Bayern München.“

BBC: „Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti flanierte nonchalant von einer Szene des Gemetzels weg, als Manchester Citys Triple-Traum von den großen Champions-League-Überlebenden in Schutt und Asche gelegt wurde. (...) City hat schon in der Vergangenheit in der Champions League gelitten und die Art und Weise, wie dieses frenetische, packende Spiel verloren wurde, wird sicherlich Wunden hinterlassen.“

The Telegraph: „ManCitys Herrschaft über den europäischen Fußball erweist sich nach der schmerzhaften Niederlage gegen Real Madrid als vorübergehend.“

ESPN: „Real Madrid erteilt Man City in der Champions League eine Lektion in einem epischen Kampf.“

Daily Mail: „Nach einem zermürbenden Spiel, das von einer hartnäckigen Madrider Abwehr dominiert wurde und nach der Verlängerung 1:1 endete, musste ein dramatisches Elfmeterschießen dieses Viertelfinale entscheiden. Ein schrecklicher Elfmeter von Bernardo Silva, der sanft in die Hände von Andriy Lunin segelte, änderte das Momentum dieses Teils des Wettbewerbs und Antonio Rudiger, Madrids Titan während des gesamten Spiels, behielt die Nerven und verwandelte den letzten Schuss.“

The Guardian: „City kann sich nicht durchsetzen, während Madrids Wille zur Macht durchscheint. Die Titelverteidiger spielten lange Zeit wie die Champions Europas, aber das Fehlen eines entscheidenden Endproduktes wurde ihnen zum Verhängnis.“

Goal: „Diesmal kein Triple! Bernardo Silva und Mateo Kovacic scheitern im Elfmeterschießen, während der unwirksame Erling Haaland von der Bank aus zusieht.“

Spanien

Mundo Deportivo: „Real Madrid steht im Halbfinale der Champions League. Und das alles dank der Paraden von Lunin im Elfmeterschießen und Rüdigers Elfmeter, der Real Madrid den Sieg bescherte. Das Spiel war ein Monolog von City gegen eine Mannschaft von Real Madrid, die sich durch eine hervorragende Defensivleistung auszeichnete. Das reichte aus, um den Champion Europas auszuschalten, der alles tat, um zu gewinnen, aber er stieß auf das, was Real Madrid in der Champions League hat und was offensichtlich niemand sonst hat. Nur so kann man verstehen, was im Etihad passiert ist.“

Sport: „Real Madrid beendete den Traum von Manchester City von zwei Hattricks in Folge. Guardiolas Mannschaft war zwar klar überlegen und hätte Los Blancos im Strafraum von Lunin komplett versenken können, aber sie zeigte auch, dass in der Champions League immer die gleiche Maxime gilt: den Moment nutzen und das Beste aus den Chancen machen, die man hat. Das ist alles, was es zu beachten gilt.“

Marca: „Die Champions League ist wie geschaffen für Real Madrid. Es gibt keine andere Erklärung für das, was gestern Abend im Etihad-Stadion geschah, als die Mystik, die den König von Europa umgibt. (...) Versuchen Sie nicht, das zu verstehen. Es ist Real Madrid.“

AS: „Nach einer 120-minütigen Abwehrschlacht und einem Elfmeterschießen (...) hat Real Madrid erneut den Sprung unter die besten Vier Europas geschafft. (...) Die Mannschaft von Carlo Ancelotti hat sich in diesem Klassiker der neuen Fußballära an Pep Guardiola gerächt, nachdem sie im Halbfinale der letzten Saison mit 1:5 ausgeschieden war. Wie vor zwei Jahren, als das magische Comeback vor dem Viertelfinale gelang, zollten sie auch diesmal der Aura der Unbesiegbarkeit Tribut.“

Frankreich

L‘Equipe: „Real und Carlo Ancelotti sind ewig. Dem Europameister von 2022 gelang das Kunststück, den Titelverteidiger auf seinem Heimplatz auszuschalten, nach einer unglaublich spannenden Nacht und einem atemberaubenden Elfmeterschießen.

Le Parisien: „Real Madrid ist unsterblich. Die Madrilenen wurden in diesem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League von Manchester City unverschämt dominiert, hielten aber durch und sicherten sich nach dem Unentschieden im Hinspiel (3:3) die Qualifikation für die letzten Vier im Elfmeterschießen (3:4). Bernardo Silva und Mateo Kovacic waren in dieser Sitzung zu fieberhaft und führten die Citizens in die Niederlage. Antonio Rüdiger schlug sie daraufhin k.o..“

