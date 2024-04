Champions League: Der Angst-Schiedsrichter des BVB

Am Mittwoch strebt Borussia Dortmund in der Champions League danach, den ersten Schritt in Richtung des Finales in Wembley zu gehen. Die Ansetzung des Schiedsrichters für das Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain (21 Uhr im LIVETICKER) weckt beim BVB unangenehme Erinnerungen.

Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor wird das Halbfinal-Hinspiel zwischen Dortmund und Paris leiten. Bereits im Jahr 2020 war er der Schiedsrichter beim Aufeinandertreffen der beiden Teams.

Im Achtelfinal-Rückspiel verlor Dortmund mit 0:2 in Paris und schied aus der Königsklasse aus, obwohl sie das Hinspiel mit 2:1 gewonnen hatten. In den Schlussminuten erhielt Emre Can nach einem Schubser gegen den ehemaligen PSG-Star Neymar von Schiedsrichter Taylor die rote Karte.

Taylor pfeift zum fünften Mal ein Spiel des BVB

Der 45-Jährige hat bereits vier internationale Spiele des BVB geleitet, mit einer Bilanz von zwei Niederlagen (2019 gegen Inter Mailand 0:2 und 2020 gegen Paris Saint-Germain 0:2), einem Unentschieden (2015 gegen PAOK Saloniki 1:1) und einem Sieg (2019 gegen Atletico Madrid 4:0).

Seit der Saison 2010/11 ist Taylor Schiedsrichter in der Premier League und hat bislang 33 Spiele in der Champions League gepfiffen.

Kürzlich hatten auch die Fans des FC Liverpool ihren Unmut über die Ernennung von Taylor zum Schiedsrichter für das Spiel gegen Manchester United zum Ausdruck gebracht.

Brisanz wegen Kampf um weiteren CL-Platz

Die Ansetzung des Briten könnte zusätzliche Brisanz in den Kampf um den fünften Champions-League-Platz zwischen Deutschland und England bringen. Ein Sieg des BVB würde weitere Punkte für Deutschland bringen, das aktuell knapp vor England liegt.