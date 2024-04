Fünfter CL-Platz: Deutschland wieder vor England Zweiter

Durch den Erfolg von Bayer Leverkusen im direkten Duell gegen West Ham United verdrängte die Bundesliga England zunächst wieder auf Rang drei in der für die Startplatz-Vergabe maßgeblichen Jahrestabelle der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Deutschland kommt damit nun in der Spielzeit 2023/24 auf 16,786 Punkte, die Premier League liegt mit 16,750 Punkten aber nur ganz knapp dahinter.

Nach den Ergebnissen aus der Champions League war England unter der Woche kurzzeitig vorbeigezogen. Doch am Donnerstag leisteten sich Liverpool (0:3 gegen Bergamo) und eben West Ham Niederlagen, einzig Aston Villa gewann (2:1 gegen Lille). Italien führt die Tabelle mit reichlich Vorsprung an.

Bundesliga wieder Zweiter vor England

Die beiden besten Nationen der Rangliste erhalten am Ende der Saison einen zusätzlichen Startplatz für die kommende Spielzeit in der Champions League, wenn die Königsklasse in Folge einer umfassenden Reform von 32 auf 36 Mannschaften aufgestockt wird.