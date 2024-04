Champions League: Spaniens Presse wittert Betrug!

Spanien

Marca: „Der Albtraum der Champions League geht weiter! Es hat nicht sollen sein. Barca hatte es in der Hand, aber PSG war insgesamt überlegen. Schade für ein Barca, das davon träumte, in dieser Champions League Großes zu leisten. Der Traum von der Champions League war für Barca vorbei, dass sein erstes Spiel seit der Bekanntgabe des Abgangs von Xavi verlor.“

AS: „Mbappé zerschießt Barca! Barcelona hat den Himmel mit den Fingern berührt, ihn aber am Ende mit dem Deckel des Klaviers aufgefangen, als sie eine Stunde lang mit einem Spieler weniger nach einem unmöglichen Kunststück suchten. Es ist Selbstmord, gegen PSG so lange in Unterzahl zu spielen.“