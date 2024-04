BVB-Star Mats Hummels stichelt gegen herablassende Engländer

{ "placeholderType": "MREC" }

Innerhalb von nur drei Tagen schieden alle vier Vertreter der Premier League aus, die Halbfinals in Champions League und Europa League finden also ohne Teilnehmer aus der Liga statt, die sich gemeinhin für die beste der Welt hält.

Die Bundesliga ist derweil mit drei Teams vertreten. So steht neben den Bayern auch der BVB in der Königsklasse in der Runde der letzten Vier. Die Schwarz-Gelben hatten am Dienstag den spanischen Vertreter Atlético Madrid eliminiert.

Die großen Erfolge feierte also jene Liga, die in England gerne als „Farmers League“ verspottet wird, als Bauernliga, in der Spieler ausgebildet werden und sich die Premier-League-Klubs nach Belieben bedienen können.

Hummels stichelt gegen die Premier League

Dass mit Arsenal und West Ham gleich zwei britische Teams an den deutschen Vertretern Bayern und Leverkusen scheiterten, und nun drei Bundesligavereine in den Halbfinals stehen, lässt BVB-Star Mats Hummels nicht unkommentiert.

„Good harvesting this week my fellow farmers“ - frei übersetzt „Gute Ernte diese Woche, liebe Bauern-Kollegen“, schrieb der Verteidiger in den sozialen Medien und fügte unter anderem eine Deutschlandflagge als Emoji hinzu.

