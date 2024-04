FC Arsenal - FC Bayern: Champions League LIVE im TV, Livestream & Ticker

Im Viertelfinale der Champions League bekommt es der FC Bayern am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) mit dem FC Arsenal zu tun. Die Bayern müssen zuerst auswärts in London antreten. Dabei will sich das Team von Trainer Thomas Tuchel eine gute Ausgansposition für das Rückspiel in der heimischen Allianz Arena erarbeiten.