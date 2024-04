FC Bayern: Kimmich enthüllt Jubel-Geheimnis

Zwei Pflichtspieltore hat Joshua Kimmich bisher in dieser Saison erzielt. Neben dem wenig bedeutsamen Ehrentreffer bei der 1:5-Klatsche in Frankfurt sorgte der 29-Jährige zuletzt mit dem 1:0-Siegtreffer gegen den FC Arsenal für das bisher wichtigste Bayern-Tor 2024. Nach seinem erfolgreichen Kopfball deutete sich der Bayern-Star mit dem Finger an die Schläfe, den Blick in Richtung Südkurve gerichtet.