Pikantes Bayern-Lob von Kahn: "Ich freue mich besonders für ..."

Kahn über Tuchel-Aus bei Bayern: „Es sagt viel aus ...“

Dass Tuchels Ende in München so schnell kam, verwundert Kahn . Wie er der Sport Bild mitteilte, habe er Tuchel „immer positiv als offenen Gesprächspartner erlebt, der sich während seiner erfolgreichen Zeit in Paris und Chelsea weiterentwickelt hat.“

Kahn führte weiter aus: „Es sagt viel aus, wenn einer der begehrtesten Trainer in Europa, der in Paris ein mit schwierigen Stars besetztes Team ins Champions-League-Finale geführt hat und mit Chelsea die Champions League gewonnen hat, in München mit so vielen Schwierigkeiten zu kämpften hat.“