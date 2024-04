Real Fans feiern Jude Bellingham

Jude Bellingham steht erstmals in seiner Kariere im Champions League Halbfinale. Real Madrid setzte sich gegen Titelverteidiger Manchester City mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch. Presse und Fans heben den Real Star nach dem Weiterkommen ein weiteres Mal in den Himmel.

Bellingham Jubel-Szene wird gefeiert

Bellingham zeigte, dass auch er einen ausgezeichneten ersten Kontakt hat. Er nahm einen hohen Ball mit dem rechten Fuß an und verwertete ihn souverän. Anschließend ließ der junge Engländer Ruben Dias gekonnt aussteigen und spielte den Ball zu Federico Valverde. Valverde bediente Vinicius Junior, der spielte den Ball zu Rodrygo weiter und der schoss dann das Tor zum 1:0.

Ein Jubelvideo, in dem Bellingham mit den Real-Fans auf der Tribüne den Sieg feiert, verbreitete sich danach schnell im Internet.

Auch dafür wurde der Star von den Fans gefeiert. Auf X schreibt ein Fan: „Bellingham wird bei Real Madrid Geschichte schreiben, aber das Beste ist seine Verbundenheit mit dem Verein und die Nähe zu den Fans. Er ist noch nicht einmal ein Jahr hier und es sieht so aus, als wäre er hier geboren. Der Fußball braucht mehr Spieler wie Bellingham.“

Ein weiterer schrieb über Bellingham: „Er ist einzigartig und unnachahmlich, dieser Typ macht mich emotional, was für eine Mentalität.“

Mit 20 Toren und 10 Vorlagen in 35 Spielen hat sich Bellingham in seiner ersten Saison bei Real Madrid bereits in die Herzen viele Fans gespielt.