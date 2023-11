Champions League: Carlo Ancelotti vergleicht Jude Bellingham mit Real-Ikone Zinedine Zidane

Ancelotti zieht Vergleiche zu Zinedine Zidane

„Es ist schwierig, zwei verschiedene Generationen zu vergleichen. Der Unterschied, den ich sehe, ist das Vordringen bis in den Strafraum, was Zidane nicht hatte. Dieser hatte aber eine individuelle Qualität, die Bellingham nicht hat. Der moderne Fußball will mehr körperlich starke Spieler, die in der Lage sind, viele Räume zu sehen“, erklärte Ancelotti auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.