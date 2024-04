"Uli ist Bayern München" - Eberl meldet sich zum Bayern-Zoff

Sportvorstand Max Eberl will den Zoff beim FC Bayern rund um die Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß gern zu den Akten legen.

Das sagt Eberl zum Zoff Hoeneß vs. Tuchel

„Ich spreche ständig mit ihm. Das habe ich davor und werde ich danach auch. Für uns ist das kein großes Thema jetzt. Das war es am Freitag und Samstag. Seit Sonntag ist für uns der ganze Fokus auf diesem Spiel“, betonte der 50-Jährige.

Hat es Bayern bei Rangnick jetzt schwerer?

Der Bayern-Boss betonte außerdem, dass der mediale Rummel kein Problem für die Verhandlungen mit Ralf Rangnick sei. „Nein, mit Trainern die ganze Zeit über Inhalte zu sprechen, das macht es nicht schwerer. Wir haben unsere Vorstellungen, die wollen wir umsetzen“, berichtete Eberl: „Da sind Christoph (Freund) und ich - bei allem, was um uns herum ist - in aller Ruhe dabei, die Dinge weiter voranzutreiben.“

Ob die Münchner wiederum mit dem ÖFB überhaupt schon verhandelt hätten, wollte Eberl am Dienstag nicht kommentieren: „Ich weiß, dass die Fragen brennen. Das zeigt, welche Größe Bayern München hat, dass die Frage des neuen Trainers so einen Stellenwert einnimmt. Aber mit wem wir wann sprechen, machen Christoph und ich in Ruhe. Wir machen unseren Job und wir glauben, dass wir da auch sehr weit kommen.“