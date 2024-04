Vor Real-Duell: Lewandowski warnt Bayern

Robert Lewandowski hat seine ehemaligen Kollegen beim FC Bayern vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League (ab 21 Uhr im Liveticker ) eindringlich vor den Comeback-Qualitäten von Real Madrid gewarnt, zugleich auch den Finger in die Wunde beim deutschen Rekordmeisters gelegt.

Mit Blick auf den Kracher nun in der Königsklasse gab der 35-Jährige, erst am Montag in La Liga beim 4:2-Sieg gegen den FC Valencia mit einem Hattrick erfolgreich, zu bedenken: „Real Madrid ist nie tot, sie geben nie auf. Man denkt manchmal, dass Real einen wunden Punkt hat. Man denkt, dass man nahe am Gewinnen ist. Und am Ende klappt es doch nicht.“