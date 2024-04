"Wenn er mich ausdribbelt, haue ich ihn weg!" Rüdiger droht vor Bayern-Kracher

Real-Verteidiger Antonio Rüdiger hat schon vor dem heiß ersehnten Halbfinal-Kracher beim FC Bayern eine deutliche Warnung an PSG -Superstar Kylian Mbappé gesandt - und dabei einen Blick in die Zukunft gewagt.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Mbappé habe „die Weltmeisterschaft mit 19 Jahren gewonnen. Das macht ihn schon jetzt zu etwas ganz Besonderem. Ich glaube, dass er der beste französische Spieler aller Zeiten werden kann, was er noch nicht ist. Für mich ist der Beste immer noch Zinédine Zidane“, erklärte Rüdiger weiter.

Mbappe bald an der Seite von Rüdiger?

Real Madrid ist am Dienstag bei den Bayern zu Gast. Am Mittwoch spielt Mbappés PSG bei Borussia Dortmund. Die jeweiligen Sieger aus Hin- und Rückspiel treffen am 1. Juni im Finale von Wembley aufeinander.