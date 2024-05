Einzelkritik zum FC Bayern: Drama um Manuel Neuer

Lange Gesichter beim FC Bayern München! Der deutsche Rekordmeister hat das Champions-League-Finale nach einer dramatischen 1:2-Niederlage gegen Real Madrid verpasst. Nach einer turbulenten Schlussphase samt zahlreicher Aufreger jubelten schlussendlich die Königlichen.

Die Bayern-Stars lieferten sich mit den Madrilenen eine ausgeglichene und hart umkämpfte Partie. Den Auftakt einer dramatischen Schlussphase gab Manuel Neuer. Nach einer zuvor brillanten Leistung unterlief Neuer ein folgenschwerer Patzer. Leroy Sané zeigte eine schwache Leistung. Die SPORT1-Einzelkritik.

Manuel Neuer leistete sich einen bitteren Patzer

Manuel Neuer: Konnte in der 13. Minute mit einer ersten Heldentat glänzen. War auch in der Folge ein sicherer Rückhalt und in brenzligen Situationen für seine Abwehrspieler stets anspielbar. Auch nach der Pause brachte er die Königlichen immer wieder zum Verzweifeln. Ein weiterer Sahne-Tag in seiner Karriere - dachte man bis zu seinem Patzer in der 88. Minute, der zum Ausgleich für Real führte. Himmel und Hölle trafen an einem Abend aufeinander. Eine Bewertung, die weh tut SPORT1-Note: 3

Noussair Mazraoui: Erwischte keinen allzu guten Start in die Partie. Geriet immer wieder tief in der eigenen Hälfte in Bedrängnis und hatte es gegen Rodrygo schwer. Gewann zunehmend an Sicherheit, blieb aber einer der schwächeren Bayern-Profis an diesem Abend. SPORT1-Note: 4

De Ligt mit starken Grätschen

Eric Dier: Machte seine Sache in der ersten Halbzeit nicht schlecht und ohne echten Wackler, strahlte zu Beginn allerdings nicht die Ruhe und Sicherheit der letzten Partien aus. Richtete sich an Neuer und de Ligt auf und blieb anschließend stabil. Rettete kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit mehrmals spektakulär, konnte aber nach dem Ausgleich durch Real nicht für Ruhe sorgen. SPORT1-Note: 3

Matthijs de Ligt: Verlieh der bayerischen Verteidigung nach seiner überstandenen Innenbandverletzung deutlich Sicherheit und setzte seine Grätschen in den richtigen Momenten. Wurde im Laufe des Spiels immer sicherer - auch wenn es hektisch wurde. Blieb auch nach dem Doppel-Schock zweikampfstark, konnte das Unheil aber nicht abwenden. Sein Treffer in letzter Sekunde zählte nicht und wird noch lange für Diskussionen sorgen. SPORT1-Note: 2

Joshua Kimmich: Hatte in den ersten 45 Minuten seine rechte Seite weitgehend im Griff, auch wenn es gegen Vinicius und Bellingham kein leichtes Los war. Konnte im Aufbauspiel immer wieder für kluge Pässe sorgen. Vermied es, jegliche Hektik aufkommen zu lassen und war lange Zeit ein positiver Fixpunkt des Bayern-Spiels. SPORT1-Note: 2,5

Sané kein Faktor - tapferer Musiala

Aleksandar Pavlovic: Rückte im Vergleich zum Hinspiel für Leon Goretzka in die Startelf. Ließ keinerlei Nervosität durchscheinen und absolvierte eine ansehnliche erste Halbzeit ohne dicke Fehler. Steigerte sich nach der Pause nochmals, die echten Akzente nach vorne blieben aber selten. SPORT1-Note: 3

Konrad Laimer: Unermüdlicher Kämpfer im Mittelfeld. Hatte für die Real-Stars aufgrund seiner robusten Zweikampfführung den höchsten Nervfaktor und tat auch etwas für die Offensive. Blieb sich die ganze Partie über treu, konnte aber in den hektischen Phasen keine entscheidenden Impulse setzen. SPORT1-Note: 2,5

Leroy Sané: Kam in der ersten Hälfte noch am besten in aussichtsreiche Positionen für Abschlüsse - allerdings ohne großen Impact. Agierte mehrmals zu ungenau. Wurde in der 76. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 4,5

Jamal Musiala: Bekam von Real gefühlt etwas mehr Platz zugestanden als noch im Hinspiel. Versuchte tapfer, sich durch die gegnerischen Reihen zu wuseln. Oftmals waren es aber dann einfach zu viele Gegenspieler, die ihn bearbeiteten. Brachte sich gerade im zweiten Abschnitt gut in die Defensive ein und war Ausgangspunkt einiger Konter. In der 85. Minute wurde er von Schmerzen geplagt ausgewechselt. SPORT1-Note: 2,5

Davies mit Mega-Aktion

Serge Gnabry: Bekam von Thomas Tuchel den Vorzug vor Thomas Müller. Konnte seine offensiven Fähigkeiten kaum ins Spiel einbringen, weil Mazraoui hinter ihm zu viel zuließ. Bleibt vom Pech verfolgt und musste in der 27. Minute verletzt ausgewechselt werden. SPORT1-Note: ohne Bewertung

Serge Gnabry musste runter

Harry Kane: Hatte bei jeder Ballannahme sofort einen oder zwei Gegenspieler auf den Füßen. Ackerte sich trotzdem durch die erste Halbzeit und hatte Bayerns beste Chance (28. Minute). Machte bei den Entlastungsangriffen der Bayern den Ball immer wieder extrem gut fest und ging keinem Zweikampf aus dem Weg und wurde in der 85. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 2,5

Alphonso Davies: Wurde in der 27. Minute für den verletzten Gnabry eingewechselt und ersetzte diesen positionsgetreu als linken Offensivmann. In seinen Aktionen oftmals zu unkonzentriert, dann aber mit der Mega-Aktion und dem Tor mit dem rechten (!) Fuß. Danach aber weitgehend unsichtbar. SPORT1-Note: 2,5

Alphonso Davies bejubelt sein Tor

Minjae Kim: Kam in der 76. Minute für Sané ins Spiel und verteidigte auf der linken Seite. Fügte sich ordentlich ein, wirkte teilweise aber arg brav und hob das Abseits bei Reals zweitem Treffer auf. SPORT1-Note: ohne Bewertung

Thomas Müller: Wurde in der 85. Minute für Kane ins Spiel gebracht. SPORT1-Note: ohne Bewertung