Champions League: BVB-Star Füllkrug macht Stürmer-Legende zu einem Fan

Füllkrug „hat nicht so viel Qualität, aber ...“

Del Pierro beschrieb vor allem die Situation in der 44. Minute, als Füllkrug eine Flanke aus dem Halbfeld stark behauptete und überlegt im Strafraum auf Sabitzer ablegte, der Österreicher scheiterte mit einem Volleyschuss an PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma.

„Das geht nur, wenn man auf einem anderen Niveau spielt. Und dieser Typ spielt für mich auf einem anderen Niveau. Er hat nicht so viel Qualität, er ist nicht so schnell, er ist nicht so stark, aber er ist so effektiv. Das ist aus meiner Sicht etwas, das man unterschätzt“, meinte Del Piero.