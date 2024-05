Champions League: Historischer Startplatz für Italien dank Bergamo möglich

Denn wenn das Team die verbleibenden beiden Spiele in der Serie A gewinnt und damit mindestens Vierter wird, geht Italien in der nächsten Saison ein potenzieller sechster Startplatz in der Champions League verloren.

Atalanta kann für sechsten CL-Startplatz sorgen

Allerdings: Wird Atalanta Fünfter, darf die AS Rom als Tabellensechster in die Königsklasse. Sechs Teams aus einer Liga hatten es zuvor noch nie in den Wettbewerb geschafft. In der reformierten Champions League treten in der kommenden Saison 36 statt bisher 32 Teams an.