Was macht Bellingham da? Kuriose Szene beim Bayern-Elfer von Kane gegen Real

Es war ein kurioser Anblick in dieser 57. Minute beim furiosen 2:2-Halbfinal-Hinspiel des FC Bayern gegen Real Madrid in der Champions League : Harry Kane wollte soeben zur Tat schreiten und beim Stand von 1:1 für die Münchner einen Strafstoß ausführen, als sich plötzlich Jude Bellingham näherte.

Was Bellingham damit beabsichtigte? Offenbar wollte der 20-Jährige, sonst auch Kollege von Kane in der englischen Nationalmannschaft, den Bayern-Goalgetter aus der Konzentration reißen - und so zu einem Fehlschuss verleiten. Zuvor hatte Lucas Vázquez Jamal Musiala im 16er gefoult.

Wollte Bellingham Kane beim Elfmeter ablenken?

Kane ließ sich davon wenig beeindrucken , vollstreckte sicher flach unten links und spielte die Situation hinterher auch herunter: „Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was er zu mir gesagt hat. Bellingham hat etwas zu mir gesagt, bevor ich geschossen habe, aber ich weiß nicht genau, was“, wird Kane in der Marca zitiert.

Kane soll das in der Situation nicht vernommen, im Nachhinein aber in Reals Kabine bei Bellingham nachgefragt haben: „Was hast du gesagt?“ Woraufhin der Real-Youngster der Überlieferung nach lachen musste.

Konter offenbar in Bellingham in Real-Kabine

So oder so: Kane, der in dieser Saison bereits 43 Pflichtspiel-Tore erzielt hat, blickte nach der Partie zurück auf den 73. Elfmeter in seiner Karriere.