BVB-Tendenz von Hummels scheint klar!

Als die Enttäuschung über die 0:2-Niederlage im Endspiel der Champions League gegen Real Madrid noch frisch war, wollte Mats Hummels noch keine Entscheidung über seine Zukunft fällen - oder zumindest nicht verkünden. „ Ich habe tatsächlich keine Ahnung, ich weiß es nicht . Es fühlt sich komisch an, das nicht zu wissen. Das wird alles in den nächsten Wochen entschieden“, antwortete der 35-Jährige im ZDF auf die Frage, ob das verlorene Finale sein letztes Spiel für Borussia Dortmund gewesen sei.

Hummels spürt, dass die Strapazen seinen Körper inzwischen über das Zumutbare hinaus belasten. Ohne ein ausgiebiges Warm-Up und physiotherapeutische Betreuung, merkte er jüngst an, sei an Training oder Spiele nicht mehr zu denken.

BVB „unterwürfig“ und „fußballerisch unterlegen“

Und Hummels selbst hätte sich wahrscheinlich gar nicht so freizügig geäußert, wenn er nicht einen Abschied vom BVB zumindest schon im Hinterkopf hätte. So fand er wenige Tage vor dem Finale in einem Interview mit der Sport Bild deutliche Worte, was die Leistung der Borussia in der Vorrunde angeht.