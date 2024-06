Kroos gibt emotionales Interview nach CL-Finale: "Entscheidung, ein anderes Leben zu führen"

„2022 war schon besonders, weil der auch extrem unerwartet war, weil auch der Weg dahin eigentlich unglaublich war und jetzt natürlich in dem Wissen, das ist mein letztes Spiel für Real, mein letztes Finale - da war es mir natürlich wichtig, das zu gewinnen“, erklärte ein überglücklicher Kroos weiter.

Ihr gilt Kroos‘ größter Dank

Der größte Dank nach einer außergewöhnlichen Karriere, die bei der Europameisterschaft in Deutschland ihr Ende finden wird, gelte seiner Frau Jessica. „Da brauche ich nur dahinten hinschauen. Das geht sicherlich an meine Frau, denn das ist das, was immer bleibt und immer da ist.“