Kurios! So läuft die CL-Auslosung jetzt

Die Auslosung der Königsklasse findet am 29. August in Monaco statt, die Gruppenphase der Europa und Conference League wird einen Tag später gelost. Mit dem alten Konzept "wären fast 1000 Kugeln erforderlich", teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch mit. Dies würde zu einer "ewig langen Auslosung führen".

Spielplan wird von UEFA festgelegt

Die Auslosungs-Software (von AE Live), die seit 2023 getestet wird, soll die komplexen Abläufe überwachen. So sollten in der Gruppenphase mehr als zwei Gegner aus dem gleichen Land vermieden werden, die Bundesliga etwa stellt in der Champions League alleine fünf Klubs. Die Software lost jedem Teams in der Champions und Europa League acht Gegner aus den vier Setztöpfen zu und entscheidet auch, welche Partien zuhause oder auswärts stattfinden. In der Conference League sind es sechs Gegner. Der genaue Spielplan mit den Spielterminen und Anstoßzeiten wird erst zwei Tage später von der UEFA veröffentlicht.