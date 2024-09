Bayern-Torgala sorgt für mehrere Rekorde - Kane übertrumpft Rooney

Der FC Bayern hat zum Auftakt der reformierten Champions League mit dem 9:2-Spektakel gegen Dinamo Zagreb gleich für ein Novum gesorgt. Erstmals seitdem der Wettbewerb seit der Saison 1992/93 diesen Namen trägt, gelangen einer Mannschaft in einem Spiel neun Tore.

Für die Bayern war es zudem der höchste Sieg in der Königsklasse. Aber nicht zum ersten Mal gewannen die Münchner mit sieben Toren Differenz: Gegen den FC Basel (Achtelfinale 2012) und gegen Schachtjor Donezk (Achtelfinale 2015) siegten die Bayern jeweils mit 7:0.

Kane jetzt englischer Rekord-Torjäger

Harry Kane war am Dienstagabend mit seinem Viererpack der herausragende Spieler. Der Stürmerstar überholte mit seinen CL-Toren Nummer 30 bis 33 Wayne Rooney (30) als bislang besten englischen Torjäger in der Champions League.

Er war zudem der erste Spieler, der in einem Europapokalspiel drei Elfmeter im laufenden Match verwandelte. „Es war das erste Mal, dass ich drei in einem Spiel hatte. Ich habe immer die gleichen Routinen. Nach dem zweiten wusste ich ehrlich gesagt nicht mehr, was ich beim dritten machen soll. Aber zum Glück ist er reingegangen“, sagte Kane bei DAZN.