Champions League am Donnerstag? Das steckt dahinter!

Die reformierte Champions League startet am Dienstag, den 17. September in ihre neue Saison . Die Fans müssen sich auf einige Veränderungen einstellen.

Bislang war der Donnerstag für die Spiele in der Europa League und Conference League reserviert. Doch durch die Aufstockung der Champions League von 32 auf 36 Teams und die Erhöhung auf acht Spiele pro Team war es nicht möglich, alle drei Wettbewerbe in einer Woche starten zu lassen. Erstmals erhält somit jeder Europapokal eine exklusive Woche, in der die anderen beiden Wettbewerbe pausieren.

Champions League: RB und Bayer am Donnerstag im Einsatz

Schon am Dienstag eröffnet der FC Bayern seine neue Champions-League-Saison in München gegen Dinamo Zagreb. Ziel der Münchner ist es, auch das letzte Spiel in München zu erreichen – dort findet am 31. Mai 2025 bekanntlich das Finale statt.