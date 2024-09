Champions League: FC Bayern - Zagreb heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 17.09.2024 • 17:48 Uhr Der FC Bayern hat schon vor dem Auftakt der neuen Champions League einen großen Traum: ein erneutes „Finale dahoam“. Am 1. Spieltag empfängt der FCB zuhause Dinamo Zagreb. So können Sie Bayern gegen Zagreb live im TV und Stream verfolgen.

Der FC Bayern München startet am Dienstag, den 17. September, in die neue Champion-League-Saison. Den Auftakt in die neu gestaltete Königsklasse bestreitet der Rekordmeister zuhause in der Allianz Arena in München gegen Dinamo Zagreb (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER).

So können Sie FC Bayern München - Dinamo Zagreb heute live verfolgen

TV : -

: - Stream : DAZN

: DAZN Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Doch der Auftakt gegen das kroatische Team soll für die Bayern nur der Anfang einer erfolgreichen CL-Saison sein, denn das Finale am 31. Mai 2025 findet in der heimischen Allianz Arena statt und dort will das Team von Coach Vincent Kompany im „Finale dahoam 2.0″ zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte den Henkelpott in den Himmel recken.

Bayern starten mit vier Siegen in die Saison

Für Bayern-Trainer Vincent Kompany ist das alles Zukunftsmusik. So ein Finale erreiche man nicht, sagte er schon vor Wochen mit Nachdruck, „weil wir darüber reden, sondern, weil wir dafür hart arbeiten“.

Bisher befinden sich die Münchner unter ihrem neuen Coach auf einem guten Weg. Die ersten vier Pflichtspiele gewannen die Bayern halbwegs souverän - auch „Underdog“ Zagreb soll nicht zum Stolperstein werden. „Wir müssen weiter gewinnen, wir müssen einfach weitermachen. Am Dienstag muss es wieder gut sein - und danach wieder, und so geht es weiter“, sagte Kompany. In der vergangenen Saison scheiterten die Bayern erst im Halbfinale am späteren Sieger Real Madrid.

Dinamo Zagreb ist dagegen nicht in jeder Saison in der Königsklasse des europäischen Fußballs vertreten. Der kroatische Verein hat es zudem noch nie über die Gruppenphase hinaus geschafft. Bei der letzten Teilnahme in der Saison 22/23 musste es Dinamo in Gruppe E mit Chelsea, Salzburg und AC Milan aufnehmen und landete nach einem vielversprechenden Auftaktsieg gegen Chelsea am Ende dennoch auf dem letzten Platz. In der vergangenen Saison konnte sich Zagreb dagegen gar nicht für die CL qualifizieren.

Bilanz zwischen Bayern und Zagreb

Der FC Bayern und Dinamo Zagreb haben bislang vier Mal gegeneinander gespielt. Zwei Siege gingen an den deutschen Rekordmeister, einmal trennten sich die beiden Mannschaften unentschieden und eine Partie konnte Zagreb für sich entscheiden. Die letzte Begegnung liegt allerdings schon fast zehn Jahre zurück und fand im Rahmen der CL-Gruppenphase 2015 statt.

Bayern: Boey fällt gegen Zagreb aus

Die Bayern werden gegen Zagreb ohne Sacha Boey auskommen müssen. Der 24-Jährige zog sich am Sonntag im Training einen Meniskusriss im linken Knie zu. Boey wurde bereits operiert, der Eingriff verlief erfolgreich, teilte der Rekordmeister am Montag mit.

Boey hatte am Samstag beim 6:1 in Kiel in der Startformation der Münchner gestanden, auch für den Auftakt in der Champions League am Dienstag gegen Dinamo Zagreb galt der Franzose als Kandidat für die erste Elf.

Voraussichtliche Aufstellungen: FC Bayern vs. Dinamo Zagreb

Bayern : Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Gnabry - Kane

: Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Gnabry - Kane Zagreb: Nevistic - Ristovski, Torrente, Mmaee, Pierre-Gabriel - Misic, Sucic - Cordoba, Baturina, Pjaca - Petkovic

Champions League startet mit großer Reform

Die Champions League startet in die neue Saison – und zwar mit einer großen Reform. Statt Gruppenspielen gibt es eine Liga - mit 36 statt bisher 32 Mannschaften. Jede Mannschaft trifft auf acht Gegner, die zuvor ausgelost wurden. Jedes Team hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

In der Liga gibt es weiterhin drei Punkte für einen Sieg, einen für ein Remis und keinen für eine Niederlage.

Die ersten acht Teams der Liga qualifizieren sich fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen neun bis 16 spielen in K.-o.-Runden-Playoffs gegen die Vereine auf den Plätzen 17 bis 24 um die weiteren acht Achtelfinaltickets. Die Mannschaften auf den Plätzen 25 bis 36 sind raus und spielen auch nicht in der Europa League.

Der erste Spieltag der Champions League wird ausnahmsweise an drei Tagen ausgetragen. Weil Europa League und Conference League noch pausieren, finden am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Spiele statt.

