Einzelkritik: DFB-Duo bei Leverkusens Kantersieg überragend

Hradecky-Querschläger bleibt unbestraft

LUKAS HRADECKY: Fußballerisch nicht immer fehlerfrei. Sein Querschläger in der 10. Minute blieb aber ohne Folgen. Auf der Linie dagegen gewohnt stark. Leverkusens Kapitän entschärfte vor der Pause einen gefährlichen Versuch von Igor Paixao und verhinderte so den Anschlusstreffer der Gäste. Auch nach dem Seitenwechsel zur Stelle, wenn er gefordert war. SPORT1-Note: 2,5

PIERO HINCAPIE: Enorm ruhig am Ball, auch in Drucksituationen. Dadurch immer wieder wichtiger Bestandteil des Aufbauspiels. Auch defensiv sehr zuverlässig, der Ecuadorianer entschied alle seine direkten Duelle für sich - sowohl am Boden als auch in der Luft. SPORT1-Note: 2