Das schaffte noch kein Deutscher! Bayer-Star Wirtz schreibt bei CL-Debüt Geschichte

Florian Wirtz muss lange auf sein Champions-League-Debüt warten. Bei seinem ersten Einsatz in der Königsklasse benötigt der Offensivstar von Bayer Leverkusen keine Anlaufzeit - und schreibt gleich Geschichte.

Was für ein Einstand! Florian Wirtz hat sein Debüt in der Champions League gleich mit seinen ersten beiden Toren in der Königsklasse gekrönt. Wirtz ist damit laut Opta der erste deutsche Spieler, der bei seinem CL-Debüt (mindestens) einen Doppelpack schnürte.