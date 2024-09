"Die schönste Aktion, die wir in der Champions League bisher sehen durften"

Bayer Leverkusen präsentiert sich in Rotterdam eiskalt und in Torlaune. Victor Boniface leitet den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 sehenswert ein, die Kommentatoren schwärmen.

Für Bayer Leverkusen lief es bei Feyenoord Rotterdam schon in der ersten Halbzeit wie nach Plan. Die Werkself führte nach 45 Minuten bereits 4:0 im De Kuip und präsentierte sich eiskalt, nutzt quasi jede Chance. (Feyenoord vs. Leverkusen zum Nachlesen im Ticker)

Boniface täuscht an und legt quer

Boniface zog in der Folge sein rechtes Schussbein auf, täuschte einen Torschuss an, spitzelte den Ball jedoch stattdessen in der Bewegung mit dem linken Fuß auf den mitgelaufenen Jeremie Frimpong. Der Niederländer legte im Strafraum quer auf den ebenfalls heranstürmenden Grimaldo, der nur noch einschieben musste (31.).