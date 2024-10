BVB: Doppelter Rückschlag für Süle

Süle hat schwere Zeit bei BVB

Ein Startelfeinsatz am Abend gegen Real Madrid ( ab 21 Uhr LIVETICKER ) scheint ausgeschlossen zu sein. Doch auch schon vor seiner Erkrankung hatte er mit mangelnden Einsatzzeiten zu kämpfen und rutschte in der Innenverteidiger-Hierarchie ab.

Dabei hatte sich der 29-Jährige im Sommer so viel vorgenommen. Im Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) gab er sich im Gespräch mit SPORT1 so offen wie nie zuvor, sprach über seine Verwandlung, seinen Leistungszustand und seine Motivationsprobleme in der Vergangenheit.