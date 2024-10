War‘s das jetzt für Can und Groß?

Manfred Sedlbauer , Johannes Behm 23.10.2024 • 14:02 Uhr Gegen Real Madrid dürfen Felix Nmecha und Marcel Sabitzer erstmals gemeinsam von Beginn an im Zentrum starten - und überzeugen. Trainer Nuri Sahin muss sich fragen, ob er der neuen Doppelsechs weiter eine Chance geben muss.

Vor der Reise ins Bernabéu waren die Dortmunder mit Sicherheit nicht von drei Punkten ausgegangen. Dennoch schmerzt die 2:5-Niederlage gegen den klaren Favoriten aus Madrid, schließlich hatte der BVB verdient mit 2:0 in Front gelegen. Der Reise nach Spanien können die Schwarz-Gelben trotz der Packung am Ende trotzdem etwas Positives abgewinnen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Denn über weite Strecken der Partie machten einige Dortmunder ein sehr gutes Spiel. Das gilt selbstverständlich für Torschütze und Vorlagengeber Donyell Malen, vor allem aber auch für Felix Nmecha, den Trainer Nuri Sahin in dieser Saison erstmals von Beginn an zusammen mit Marcel Sabitzer auf der Doppelsechs spielen ließ.

In acht der elf Dortmunder Anfangsformationen in dieser Saison standen dort Pascal Groß und Kapitän Emre Can, in zwei weiteren Partien spielte Nmecha neben dem Neuzugang aus Brighton. Weil Groß noch angeschlagen war und Can zuletzt nicht immer zu überzeugen wusste, durften Nmecha und Sabitzer gegen Real erstmals gemeinsam von Beginn an im Zentrum wirken - und rechtfertigten ihre Startelfeinsätze.

Dortmunds neue Doppelsechs überzeugt

Während der ehemalige Wolfsburger starke zehn seiner zwölf Zweikämpfe gewann und auch spielerisch überzeugte, glänzte Sabitzer mit einigen schönen Seitenverlagerungen. Dazu zeichneten sich beide mit ihrer Laufarbeit und Passsicherheit aus. Nmecha brachte starke 55 seiner 58 Passversuche (95%) an den Mitspieler, Sabitzer 42 seiner 46 Versuche (91%).

{ "placeholderType": "MREC" }

In der jüngeren Vergangenheit hatte der Österreicher mehrmals kundgetan, dass er sich auf der Sechs am stärksten sieht, wurde von Sahin dennoch häufiger auf den offensiven Außen eingesetzt.

Trotz Real-Comeback: BVB-Boss Kehl schwärmt von Nmecha

Und sein Partner Nmecha rechtfertigte den Vorzug vor Kapitän Can. „Ich fand, das hat er sehr gut gemacht, der Felix“, war Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Abpfiff von Nmechas Vorstellung angetan. „Er ist wieder sehr präsent gewesen, hat große Ballsicherheit ausgestrahlt und die Bälle gut verteilt. Das, was wir in ihm sehen, heute auch mal von Anfang an auf den Platz bringen zu können, das hat er sich gewünscht.“

Für Kehl kam Nmechas Leistung nicht überraschend. „Das hat er sich auch verdient durch wirklich gute Leistungen auch im Training und immer wieder auch in Kurzeinsätzen“, bekräftige der 44-Jährige, forderte allerdings noch mehr: „Ich erwarte von ihm, dass er diesen Schritt, den er hier heute gezeigt hat, auch dauerhaft macht. Felix ist für mich ein richtig toller Spieler, der ganz viel mitbringt und der uns hoffentlich dauerhaft sehr viel Freude bereitet.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Gibt Sahin Nmecha und Sabitzer eine Chance?

Startet der 24-Jährige in Dortmund jetzt so richtig durch? Und darf Sabitzer fortan häufiger auf seiner geliebten Sechser-Position ran? Schließlich war Groß, der in der 64. Minute eingewechselt wurde, in Madrid mit seinen Kollegen vollständig untergegangen - und Can, der als rechter Außenverteidiger aushelfen musste, hatte gegen Vinícius Júnior ebenfalls alles andere als gut ausgesehen.