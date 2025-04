Zerstört ausgerechnet er den Bayern-Traum?

Felix Kunkel 08.04.2025 • 15:45 Uhr Beim FC Bayern erlebte er eine schwierige Zeit und flüchtete nach einem halben Jahr zu Inter Mailand. Nun kann ausgerechnet Yann Sommer seinem ehemaligen Klub den Weg zum „Finale dahoam“ versperren.

Wenn am Dienstagabend die Allianz-Arena im Fluchtlicht erstrahlt und Yann Sommer den Rasen betritt, dürfte beim 36 Jahre alten Torhüter so manche Erinnerung wach werden. Darunter womöglich auch Erinnerungen an seinen denkwürdigen ersten Auftritt in München vor 13 Jahren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im März 2012 erlebte der Schweizer mit dem FC Basel im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern eine bittere Lehrstunde: Gleich sieben Mal musste Sommer hinter sich greifen. Es war aber auch das Jahr des „Finale dahoam“, was die Bayern auf so bittere Art und Weise gegen Chelsea verloren.

13 Jahre später schließt sich nun der Kreis: Sommer kehrt einmal mehr zurück an den Ort des 0:7-Debakels, denn am Dienstagabend trifft er im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse (ab 21 Uhr im LIVETICKER) mit Inter Mailand auf die Münchner. Diesmal stehen die Chancen jedoch deutlich besser, dass er mit seinen Paraden den großen Traum der Bayern vom erneuten „Finale dahoam“ platzen lassen kann.

Gleichzeitig wird der Abend zu einem Wiedersehen mit einem Verein, bei dem Sommer mittlerweile selbst ein kurzes, aber intensives Kapitel geschrieben hat. Im Januar 2023 war er als Ersatz für den bei einem Skiunfall verletzten Manuel Neuer von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern gewechselt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Champions League: Rache am FC Bayern üben?

Im Vorfeld des Duells wurde Sommer natürlich mit seiner turbulenten Zeit beim deutschen Rekordmeister, die nur ein gutes halbes Jahr andauerte, konfrontiert.

„Ich blicke mit sehr guten Gefühlen auf meine Bayern-Zeit zurück. Sie war kurz, sie war sehr intensiv, sie war am Schluss trotzdem erfolgreich mit dem Meistertitel“, erklärte Sommer auf der Pressekonferenz. Von einer offenen Rechnung wolle er daher nichts wissen.

Trotzdem: Die Monate in München waren für den langjährigen Schweizer Nationaltorhüter alles andere als leicht. „Auch wenn das damals nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben“, räumte Sommer ein.

Die Bayern holten Yann Sommer als Neuer-Ersatz

Neun Millionen Euro hatten die Münchner im Winter 2022/23 für Sommer an Borussia Mönchengladbach überweisen. An der Isar sollte Sommer als eine Art Platzhalter-Nummer-Eins bis zur Genesung von Neuer fungieren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Schweizer absolvierte die komplette Rückrunde, bestritt insgesamt 25 Spiele unter Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel. Während die Bayern im DFB-Pokal und der Champions League scheiterten, sprang am Ende dank Mainzer Schützenhilfe am letzten Spieltag noch die Meisterschaft heraus.

Sommer machte seinen Job solide, doch blieb selten unumstritten. Immer wieder wurde seltsamerweise auch seine Körpergröße zum Thema - eine Tatsache, die die Bayern wohl kaum überrascht haben kann.

Wilde Diskussionen um Sommers Körpergröße

Mit seinen 1,83 Metern galt Sommer einigen Beobachtern jedenfalls einfach als zu klein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Es hieß, dass Sommer zu den ganz Großen gehören könnte, wenn da nicht ein paar Zentimeter fehlen würden. Die letzten Zentimeter, um einen Unhaltbaren aus dem Winkel zu fischen. Die letzten Zentimeter, was die Präsenz, die Einschüchterung angeht, gerade auch im Eins-gegen-Eins.

Manche Gegentore wurden akribisch seziert – teils mit dem Hinweis, dass ein Manuel Neuer, der zehn Zentimeter größer als Sommer ist, den Ball wohl gehalten hätte.

Bayern-Coach Thomas Tuchel reagierte mit Sarkasmus auf die teils absurde Diskussion. „Wenn Yann Sommer 30 Zentimeter größer wäre und vorher schon in der Ecke gestanden hätte, hätte er den Ball gehalten“, kommentierte der damalige Trainer trocken.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch Roland Virkus, Sportdirektor von Sommers Ex-Klub Borussia Mönchengladbach, meldete sich seinerzeit zu Wort und bezeichnete den allgemeinen Umgang mit dem Torhüter als „respektlos“.

Unumstrittene Nummer eins in Gladbach

Bei seinen sonstigen Stationen war Sommers Größe nie in diesem Ausmaß diskutiert worden. Die womöglich fehlenden Zentimeter hinderten den Schweizer auch nicht daran, bei vielen Klubs auf höchstem Niveau abzuliefern.

Schließlich wurde Sommer bei Borussia Mönchengladbach häufig als einer der besten Keeper der Bundesliga gepriesen. In neuneinhalb Saisons absolvierte er stolze 335 Pflichtspiele für die Fohlen – mit beeindruckender Konstanz.

Mit ihm im Tor qualifizierte sich Gladbach mehrfach für die Champions League und die Europa League - und auch die Bayern brachte der Schlussmann in einigen Spielen zum Verzweifeln.

Aufgrund anhaltender Kritik in München, wachsender Unruhe in der Vorbereitung und mit der Aussicht, dass Manuel Neuer im Herbst wieder ins Tor zurückkehren würde, entschied sich Sommer für einen Neuanfang bei Inter Mailand. Für rund sieben Millionen Euro Ablöse und mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet, wechselte er zur Nerazzurri.

Gefeierter Rückhalt bei Inter Mailand

Eine Entscheidung, die sich auszahlen sollte. In Mailand ist Sommer wieder das, was er schon in Gladbach war: unumstrittene Nummer eins, Rückhalt und Leistungsträger.

Die italienische Presse überhäuft den Schweizer regelmäßig mit Lobeshymnen. Die Gazzetta dello Sport adelte ihn jüngst als „Punkte-Fänger“. Sein Tor sei „nicht gepanzert, aber fast“, hieß es dort anerkennend.

Mit seinen Paraden hat Sommer maßgeblichen Anteil daran, dass Inter weiterhin auf die zweite Meisterschaft in Folge hoffen darf. Die Serie A führt der Klub derzeit mit drei Punkten vor der SSC Neapel an.

„Er ist einer der besten Torhüter in Europa, stark auf der Linie und in der Strafraumbeherrschung“, lobte auch Inter-Legende Alessandro Altobelli zuletzt bei SPORT1.

Nur zwei Gegentore: Bayern vor schwerer Aufgabe

Anerkennende Worte, die sich in Zahlen ebenfalls widerspiegeln: In der laufenden Champions-League-Saison kassierte Inter mit Sommer in neun Spielen gerade einmal zwei Gegentreffer. Der Schweizer hielt seinen Kasten insgesamt siebenmal sauber.

Der FC Bayern, der nicht zuletzt aufgrund der Verletzung von Jamal Musiala mit Personalsorgen zu kämpfen hat, steht daher vor keiner einfachen Aufgabe, Sommer zu überwinden – anders noch als vor 13 Jahren.