Champions League: Die Barca-PK mit Flick vor dem Bayern-Kracher im Liveticker

Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick treffen am Mittwoch in der Champions League auf den Angstgegner Bayern München. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz der Katalanen im Liveticker.

Am Mittwoch trifft Barca in der Champions League (ab 21 Uhr im LIVETICKER) erneut auf seinen Angstgegner. Doch diesmal heißt der Hoffnungsträger Hansi Flick. Der deutsche Trainer kennt die Bayern noch aus seiner Zeit in München und hat in Spanien einen mehr als guten Start hingelegt. Wie Flick seinen Ex-Verein nun stoppen will, verrät er ab 13.30 Uhr während einer Pressekonferenz, die SPORT1 im Liveticker begleitet.