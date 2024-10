Führt dieses Supersolo zum Ballon d'Or?

Im Santiago Bernabéu lief die 86. Minute: Vinicíus Junior setzte zu einem sagenhaften 70-Meter-Solo an, flitze der gesamten Dortmunder Hintermannschaft davon und knallte den Ball ins rechte untere Eck. Es war der zweite von drei Vinicius-Treffern an diesem Dienstagabend und mit Abstand der spektakulärste. War das etwa der Treffer zum Ballon d‘Or?

„Das Théâtre du Châtelet in Paris wartet bereits mit offenen Armen darauf, dass Vinicius am 28. Oktober zum besten Fußballer der Welt gekürt wird“, schrieb die Marca nach der Vinicius-Gala.

Vinicíus quält den BVB

Es war dem 24 Jahre alten Linksaußen zu verdanken, dass Real nach 0:2-Pausenrückstand so eindrucksvoll zurückkam und den BVB am Ende noch mit 5:2 überrolte. Folgerichtig wurde der Brasilianer nach seinem dritten Dreierpack für Real zum Man of the Match gekürt.