Überraschender Bericht aus Spanien: Steht Gewinner des Ballon d'Or schon fest?

Ende Oktober treffen sich die weltbesten Fußballer zur Verleihung des Ballon d‘Or in Paris. In einem spanischen Medienbericht wird der angebliche Gewinner schon jetzt enthüllt.

Ende Oktober treffen sich die weltbesten Fußballer zur Verleihung des Ballon d‘Or in Paris. In einem spanischen Medienbericht wird der angebliche Gewinner schon jetzt enthüllt.

In gut einem Monat wird der Ballon d‘Or in Paris verliehen - doch die Marca will schon jetzt den Gewinner kennen. In ihrer Dienstagsausgabe berichtete die spanische Zeitung, dass Real Madrids Vinicius Junior die begehrte Trophäe abräumen wird. Auf dem Titelblatt prangte eine große Fotomontage, die Madrids Offensiv-Star mit dem goldenen Ball in den Händen zeigt: „Vinicius trägt Gold in Paris.“