Schiri-Frust bei Bayer: "Aufpassen, was man sagt"

Leverkusen kommt in der Bretagne nicht über ein 1:1 hinaus - Jonas Hofmann ärgert sich im Nachgang vor allem über den Schiedsrichter.

Jonas Hofmann war mächtig angefressen. „Man muss wirklich aufpassen, was man jetzt gegen die Unparteiischen sagt. Weil das fand ich sehr wild heute“, sagte der Offensivspieler von Bayer Leverkusen bei DAZN, mit einigen Entscheidungen von Schiedsrichter Ivan Kruzliak war Hofmann beim 1:1 (1:1) in der Champions League bei Stade Brest überhaupt nicht einverstanden. „Ich bin jemand, der bei so etwas emotional wird, wenn er denkt, er wird ungerecht behandelt.“