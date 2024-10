Legende warnt: "Bayern muss auf alles gefasst sein!"

Reinhard Franke 23.10.2024 • 12:51 Uhr Die Bilanz der vergangenen Jahre macht den FC Barcelona zu einer Art Lieblingsgegner der Münchner. FCB-Legende Giovane Elber warnt das Team von Vincent Kompany jedoch vor dem Kontrahenten und schwärmt von Hansi Flick.

Es war sicherlich eines der legendärsten Spiele in der jüngeren Geschichte des FC Bayern: das Champions-League-Viertelfinale am 14. August 2020 gegen den FC Barcelona beim Corona bedingten Finalturnier in Lissabon. Am Ende gewannen die Münchner sage und schreibe mit 8:2 gegen die Spanier.

Die Partie im Estádio da Luz gegen Lionel Messi, Marc-André ter Stegen, Antoine Griezmann und Co. war eine Machtdemonstration der Münchner auf dem Weg zum zweiten Triple der Vereinsgeschichte nach 2013.

„Historische Lachnummer“

Die spanische Tageszeitung Sport schrieb damals nach Barcas Niederlage gegen die Bayern: „Historische Lachnummer. Ein lächerliches Barcelona erleidet seine größte Niederlage in Europa. Bayern zieht Barça nackt aus.“

Am Mittwochabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) kommt es in Barcelona zur Neuauflage dieses Duells - am dritten Spieltag der aktuellen Champions-League-Saison. Die Bayern gewannen das erste Spiel in der Königsklasse zu Hause gegen Dinamo Zagreb mit 9:2 und verloren am zweiten Spieltag bei Aston Villa mit 0:1. Barca verlor die erste Partie bei AS Monaco mit 1:2, gewann jedoch das zweite Spiel vor heimischem Publikum gegen Young Boys Bern mit 5:0.

Am Mittwoch kommt es aus bayerischer Sicht auch zum Wiedersehen mit Hansi Flick und Robert Lewandowski. Flick ist seit diesem Sommer Barca-Trainer, gewann 2013 mit Bayern das Triple, und der polnische Stürmer spielt seine dritte Saison bei den Katalanen. Bei den Münchnern stand Lewandowski von 2014 bis 2022 unter Vertrag und erzielte in dieser Zeit 344 Tore. Für Barca traf der Pole bisher in 107 Spielen 73 Mal.

Elber: „Barca hat unter Flick einen Lauf“

„Das ist ein ganz besonderes Spiel für beide Seiten. Es wird für Bayern nicht einfach gegen diesen Gegner. Das 8:2 ist schon etwas länger her, jetzt sieht es ganz anders aus. Barca hat unter Flick einen Lauf. Wir kennen ihn sehr gut“, sagte Giovane Elber, der Markenbotschafter des FC Bayern, SPORT1.

„Es war nie einfach, gegen Barcelona zu spielen - außer in Lissabon, da haben wir deutlich gewonnen. Ich freue mich auf dieses Duell, und den Spielern geht es genauso. Ein Abendspiel in der Champions League ist das Tollste, was man erleben kann.“

Elber trug von 1997 bis 2003 das Bayern-Trikot, gewann mit dem Verein die Champions League, wurde zudem je viermal Deutscher Meister und Pokalsieger. Elber ist überzeugt von Flicks Arbeit: „Das ist Hansi Flick. So hat er es auch bei uns geschafft, Top-Leistungen zu zeigen und Titel zu gewinnen. Das ist seine Art, eine Mannschaft zu trainieren und Spieler zu führen. Deshalb stimmen auch die Ergebnisse.“

Von seinen bislang 20 Partien in der Champions League - davon 18 mit dem deutschen Rekordmeister - hat Flick übrigens 17 gewonnen (85 Prozent).

Lewandowski trifft wieder

Und Lewandowski? Es fing gut an, doch in der vergangenen Spielzeit lief es etwas holprig. Aktuell trifft er wieder. Auch beim 5:1-Heimsieg gegen den FC Sevilla erzielte Lewandowski zwei Tore. In der aktuellen Spielzeit hat er bereits zwölf Treffer erzielt.

„Lewandowski erlebt gerade einen neuen Frühling. Er ist nicht mehr der Jüngste, aber er hat wieder Spaß am Fußball“, sagt Elber über den 36-Jährigen. „In der vergangenen Saison hat man gemerkt, dass er nicht ganz integriert war. Seine erste Saison war hervorragend, aber die zweite war nicht ganz so gut. Aber jetzt kommt er wieder.“

Und weiter: „Vielleicht liegt es auch an Hansi Flick, dass der Trainer sagt: ‚Du kannst Fehler machen, aber wichtig ist, das ein oder andere Tor zu schießen, damit wir am Ende gewinnen.‘“

Elber: „Bayern muss auf alles gefasst sein“

Elber erklärt den Aufschwung bei Barca. „Raphinha war in der vergangenen Saison nicht gut drauf, jetzt spielt er hervorragend. Barca hat einen jungen Kader; Jungs wie Pedri, Lamine Yamal oder Gavi sind wahnsinnig gut. Der FC Bayern muss auf alles gefasst sein. Aber der Respekt vor Bayern ist trotzdem groß.“

Hat Flick Barca also „wachgeküsst“? Elber zögert bei der Antwort nicht: „Ja. Ich denke, dass Hansi Flick bei Barcelona erfolgreich sein kann. Er hat tolle junge Spieler im Kader. Es geht nicht nur um Lewandowski vorne, sondern er hat wirklich gute und junge Spieler zur Verfügung. Deshalb kann er noch viele Jahre mit Barcelona erfolgreich sein.“

Flick könne sehr gut mit jungen Spielern arbeiten. „Das hat er schon bei Bayern gezeigt, wo er junge Spieler gefördert und nach vorne gebracht hat“, sagt Elber. Hier nennt der Brasilianer Lamine Yamal, der in diesem Sommer mit Spanien Europameister wurde. „Er ist noch jung, spielt aber bereits äußerst abgebrüht. Man merkt ihm nicht an, dass er erst 17 Jahre alt ist. Der Junge spielt unglaublich gut Fußball.“

Auch Pedri und Gavi haben es Elber angetan: „Sie sind ebenfalls hervorragende Fußballer. Sie erinnern mich an die Zeit von Iniesta und Xavi. Barca hat sich wieder gefangen.“ Gavi feierte am vergangenen Sonntag gegen den FC Sevilla nach fast einjähriger Verletzungspause sein Comeback.“

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw sagte unlängst, dass Flick perfekt zu Barca passe. Dem kann Elber nur zustimmen: „Ja, das stimmt. Aber man weiß auch, wie schwer dieser Trainerjob ist. Lass ihn zweimal verlieren, und er steht sofort wieder in der Kritik - das ist fast wie beim FC Bayern.“