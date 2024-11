Bittere VfB-Pleite - Sorgen um Undav

Der VfB Stuttgart und Atalanta Bergamo liefern sich in der Champions League über weite Strecken eine ausgeglichene Partie. Doch am Ende jubeln die Bergamasken.

Der VfB Stuttgart und Atalanta Bergamo liefern sich in der Champions League über weite Strecken eine ausgeglichene Partie. Doch am Ende jubeln die Bergamasken.

Der Europa-League-Sieger war eine Nummer zu groß für die Schwaben: Trotz wackerem Kampf ist der VfB Stuttgart am unüberwindlichen Bollwerk von Atalanta Bergamo gescheitert und hat eine gute Ausgangsposition im Kampf ums Weiterkommen in der Champions League verpasst. Der deutsche Vizemeister unterlag im zweiten Italien-Duell binnen zwei Wochen 0:2 (0:0) gegen das nach wie vor ungeschlagene Team aus Bergamo.

Undav muss angeschlagen raus

„Der einzige Unterschied am Ende war, dass sie ein Tor gemacht haben und wir nicht. Wir haben alles reingehauen und bis zum Ende dran geglaubt, aber am Ende waren sie einfach eiskalt vor dem Tor und wir haben unsere Chancen leider nicht genutzt“, resümierte Chris Führich.

Die Schwaben, die zuletzt 1:0 beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin gewonnen hatten, konnten ihren bisherigen vier Zählern am 4. Spieltag damit keinen Punkt hinzufügen. Dazu kommt die Sorge um Nationalspieler Deniz Undav, der angeschlagen raus musste. Zu einer möglichen Verletzung von Undav konnte Hoeneß unmittelbar nach Abpfiff noch nicht viel zu sagen. „Der Muskel hat reagiert, das müssen wir abwarten“, sagte er in Anbetracht des Stürmers.

Vor 60.000 Zuschauern in der ausverkauften Stuttgarter Arena lief die Atalanta-Leihgabe El Bilal Toure, der in Turin in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer erzielt hatte, von Beginn an für die Stuttgarter auf. Dagegen mussten die Gastgeber ohne Nationalspieler Jamie Leweling (Oberschenkelverletzung) auskommen.