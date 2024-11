Champions League: "Es entwickelt sich zur brutalen Kampagne"

SPORT1 07.11.2024 • 11:33 Uhr Barcelona beweist sich beim Auswärtsspiel in Belgrad einmal mehr die eigene Topform. Die spanische Presse feiert die Katalanen - und hebt zwei Akteure hervor.

Der FC Barcelona hat sich auch in Belgrad in Topform präsentiert. Beim Auswärtssieg gegen Roter Stern (5:2) holte die Mannschaft von Hansi Flick den nächsten souveränen Sieg und ließ an ihrer Favoritenrolle keine Zweifel aufkommen.

Die spanische Presse ist vom Spielstil unter Flick überzeugt und feiert die Protagonisten des Spiels. Dazu zählt in erster Linie Rechtsverteidiger Jules Koundé mit einem Vorlagen-Hattrick. Auch Flügelstürmer Raphinha steht in den Schlagzeilen, nachdem er in Belgrad seine Scorerpunkte 19 und 20 in dieser Saison markierte.

Mundo Deportivo: „Ein tödliches Barca löschte das Inferno in Belgrad mit einem Doppelschlag. Die Blaugranas haben gegen Roter Stern gepunktet und damit einmal mehr bewiesen, dass sie in der Champions League dabei sind. Und von Maksimovic, der Lamine herausgefordert hatte, war nie wieder etwas zu hören.“

„Barca ist auch in Europa ein Schrecken“

Marca: „Der FC Barcelona ist in Hochform. Es ist egal, zu welchem Zeitpunkt Sie das lesen, denn es ist egal, ob sie in der LaLiga oder in der Champions League spielen. Sie schießen immer wieder Tore. Die Mannschaft überwältigt ihre Gegner weiterhin. Sie zeigten der serbischen Mannschaft keine Gnade.“

AS: „Barca ist auch in Europa ein Schrecken. Nach einer Siesta in der zweiten Halbzeit des Derbys in Barcelona am vergangenen Wochenende schlug die Blaugrana im Kleinen Maracana Roter Stern Belgrad mit 5:2, das sich trotz des atmosphärischen Drucks nach einer brutalen zweiten Halbzeit - in der die Mannschaft mit acht einheimischen Spielern plus Pau Victor spielte - der Blaugrana-Mannschaft geschlagen geben musste und in der Champions League auf den sechsten Platz kletterte.“

„Koundés verrückte Nacht im Kleinen Maracana. Der französische Verteidiger, der für das Derby gegen Espanyol geschont wurde, erzielt gegen Roter Stern einen Hattrick an Assists. Zunächst assistierte er Lewandowski bei seinem 99. Tor in der Champions League, drei Minuten später gab er die Vorlage für Raphinha, der sein traditionelles Tor des Tages erzielte, und kurz darauf lieferte er die Vorlage für Fermín López.“

„Spektakulärer Start entwickelt sich zu einer brutalen Kampagne“

Sport: „Barca war in Belgrad eine Nummer zu groß. Roter Stern hat nie das Handtuch geworfen, sondern immer Mut bewiesen. Sie verstanden es, auf den richtigen Moment zu warten. Silas ließ sich die Chance nicht entgehen und schoss den Ball nach einem schönen Lauf ins Netz.“