Champions League: Wann ruft Nagelsmann an?

Nicolas Kühn überzeugt beim Sieg in der Champions League gegen den Ex-Klub. Folgt bald der Anruf von Julian Nagelsmann?

Nicolas Kühn ließ den Ball von seinem rechten Fuß abtropfen. Ein schneller Antritt, ein kurzer Blick in Richtung Tor und dann folgte echte Fußballkunst. Der Celtic Park explodierte nach dem herrlichen Schlenzer - und auch Rod Stewart, Edelfan der „Bhoys“, riss es verzückt vom Sitz, als der Ball vom Innenpfosten ins Netz sprang.

„Der Stoff, aus dem Träume gemacht sind“

Doch ganz so cool blieb der in seiner Fußballheimat noch nicht allzu bekannte Linksfuß nach einem besonderen Abend mit zwei Treffern und weiteren beeindruckenden Szenen dann doch nicht. „Das ist der Stoff, aus dem Träume gemacht sind - zwei Tore in der Champions League zu schießen. Noch schöner war es, gegen meinen ehemaligen Verein zu treffen.“