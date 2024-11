"Fühle mich als Teenager": Stolzer Lewandowski in einer Riege mit Messi und Ronaldo

SPORT1 27.11.2024 • 07:48 Uhr Als erst dritter Spieler erreicht Robert Lewandowski die 100-Tore-Marke in der Champions League. Nach Barcelonas Sieg schwebt der polnische Nationalspieler auf Wolke sieben - und freut sich neben dem Vergleich mit einer Ikone bereits auf die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte.

Robert Lewandowski war mächtig stolz, in diesem elitären Kreis angekommen zu sein. „Vor vielen Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich mehr als 100 Tore in der Champions League schießen könnte. Zu Messi und Ronaldo aufzuschließen ... Ich denke, sie sind gut, oder?“, scherzte der Pole nach seinem goldenen Abend bei Movistar. Auf Instagram streckte er stolz die Arme in den Himmel, schrieb dazu „100! ... Und 101″.

Beim souveränen 3:0 (1:0) seines FC Barcelona in der Königsklasse gegen Stade Brest machte der 36-Jährige per Foulelfmeter (10.) die 100 voll. Nur die ehemaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo (140 Tore in 183 Spielen) und Lionel Messi (129 in 163) hatten die besondere Marke in der Königsklasse bisher geknackt.

Lewandowski war schneller als Ronaldo

Als „unglaublich“ bezeichnete Trainer Hansi Flick anschließend seinen Stürmer, der in der Schlussphase einen weiteren Treffer nachlegte (90.+2) und seinen 125. Champions-League-Einsatz krönte.

Messi erzielte sein 100. Tor in der Champions League im 123. Spiel, Ronaldo brauchte sogar länger als Lewandowski und brach die Marke „erst“ nach 144 Spielen. Die beiden Aushängeschilder spielen mittlerweile außerhalb von Europa, Lewandowski dagegen kann weitere Treffer auf der europäischen Bühne sammeln. „Manchmal fühle ich mich als Teenager in diesem Umfeld“, scherzte Lewandowski nach der Partie bei CBS Sports.

Der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund und Bayern München kommt in dieser Saison bereits auf starke 22 Tore in 19 Pflichtspielen für die Katalanen in La Liga und der Königsklasse.

Vorfreude auf das BVB-Duell

"Ich kenne ihn auch zwei Jahre aus München, da hat er auch jeden Rekord gebrochen, den man brechen kann", sagte Flick, der mit Lewandowski und den Bayern 2020 den Henkelpott gewann. "Für mich ist das Wichtigste, dass wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen", sagte Lewandowski, "und wenn ich dann ein Tor schießen kann, ist das perfekt."

Nach dem 5. Spieltag steht Barcelona nun vorläufig auf Rang zwei in der Tabelle des neuen Königsklassen-Formats. Als nächstes geht es am 11. Dezember nach Dortmund. „Es wird schwer, in Dortmund sind sie gut“, sagte Flick über die Heimstärke des BVB. „Aber ich denke, wir sind bereit dafür.“ Auch dank Lewandowski.

