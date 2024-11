Vor Bayern-Spiel: Überraschender Auftritt von PSG-Boss!

Vor der Niederlage von Paris Saint-Germain taucht Präsident Nasser Al-Khelaifi in einer Sportanlage eines Münchner Vororts auf.

Da staunten die Sportler im Münchner Vorort Unterföhring am Montag nicht schlecht, als plötzlich der mächtige PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi auf dem Court stand.

PSG-Boss taucht im Vorort auf

Rund eine Stunde spielte der katarische Geschäftsmann am Nachmittag mit seinen Begleitern - sportlich für ihn womöglich angenehmer als das enttäuschende 0:1 einen Tag später in der nur wenige Kilometer entfernten Allianz Arena. In der CL-Tabelle liegt PSG nur auf dem 26. Platz.