Champions League: Nächstes Verletzungsdrama beim BVB

Schlotterbeck war bei der Landung unglücklich aufgekommen, griff sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an das Sprunggelenk.

Schlotterbeck „hatte Schmerzen“

„Leider habe ich ihn noch nicht gesehen. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Er hatte auf jeden Fall Schmerzen auf dem Platz“, sagte Kapitän Emre Can nach dem Spiel bei DAZN .

Schlotterbeck mit Trage abtransportiert

„Eine Diagnose habe ich noch nicht. Er ist natürlich niedergeschlagen. Es wäre der Super-GAU, wenn er jetzt auch noch ausfällt“, sagte der 36-Jährige im Anschluss bei DAZN. Ob Schlotterbeck vor Weihnachten noch mal spielen könne? Wenn man die Bilder sieht, nicht. Aber ich warte auf die Diagnose. Aber es sieht nicht so gut aus“, erklärte Sahin.

Erst am Dienstag hatte der BVB-Coach den monatelangen Ausfall von Verteidiger Niklas Süle bekannt gegeben. „Er wird einige Monate ausfallen, hat leider eine schwere Verletzung“, sagte Sahin auf der Pressekonferenz vor dem Barca-Spiel.

Can muss aushelfen

Neben Süle fehlt den Borussen aktuell auch Waldemar Anton wegen eines Muskelfaserrisses. Am Mittwoch musste bereits Kapitän Emre Can in der Innenverteidigung aushelfen.