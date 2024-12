Champions League: Bayer Leverkusen - Inter Mailand heute LIVE im TV, Stream & Liveticker

Bayer 04 Leverkusen steht vor einer herausfordernden Aufgabe, wenn sie in der BayArena auf Inter Mailand treffen. Die Werkself hat bisher alle drei Begegnungen mit den Italienern verloren, darunter zwei Niederlagen in der Champions-League -Saison 2002/03. Damals setzte sich Inter sowohl zuhause als auch auswärts durch und erreichte später das Halbfinale. Leverkusen wird bestrebt sein, diese Negativserie zu durchbrechen und den ersten Sieg gegen die Nerazzurri zu erringen. Bei einem Sieg würde Leverkusen nach Punkten mit den Italienern gleichziehen.

Ein Hoffnungsschimmer für Bayer 04 Leverkusen ist ihre beeindruckende Heimform im Europapokal. Die Mannschaft hat sieben der letzten acht Heimspiele in europäischen Wettbewerben gewonnen und dabei ein beeindruckendes Torverhältnis von 27:6 erzielt. Diese Serie wird der Mannschaft von Xabi Alonso sicherlich Selbstvertrauen geben, wenn sie gegen die defensivstarken Italiener antreten, die in dieser Champions-League-Saison noch kein Gegentor kassiert haben.

Inter Mailands makellose Defensive

Inter Mailand reist mit einer beeindruckenden Defensivbilanz nach Leverkusen. Die Mannschaft von Simone Inzaghi hat die letzten vier Spiele in der Champions League gewonnen, ohne ein einziges Gegentor zu kassieren. Sollte ihnen dies auch in der BayArena gelingen, könnten sie die erste Mannschaft werden, die in den ersten sechs Spielen einer Champions-League-Saison ohne Gegentor bleibt. So liegt Inter mit 13 Punkten als Tabellen-Zweiter nur zwei Zähler hinter Tabellenführer FC Liverpool. Torhüter Yann Sommer hat in 75% seiner Champions-League-Spiele für Inter eine weiße Weste bewahrt, was die Stärke der italienischen Defensive unterstreicht.