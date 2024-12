Champions League: Leipzig raus! Kurioses Tor besiegelt CL-Aus

Abgekämpft nahm Willi Orban einen tiefen Schluck aus seiner Trinkflasche, die Enttäuschung stand dem Kapitän von RB Leipzig deutlich ins Gesicht geschrieben. Aus der Traum: Die so ambitionierten Sachsen sind in der Champions League als erster deutscher Klub vorzeitig gescheitert .

Gegen Aston Villa verlor das Team von Trainer Marco Rose am Dienstag mit 2:3 (1:1) und kassierte im sechsten Spiel der Ligaphase die sechste Niederlage.

„Das tut unfassbar weh"

„Es ist ein Spiegelbild der ganzen Champions-League-Saison. Wir sind immer im Spiel, wir sind immer dran, aber dann doch nicht ganz. Am Ende des Tages verlieren wir die Spiele. Das tut einfach unfassbar weh“, sagte Christoph Baumgartner bei DAZN : „Am Ende des Tages müssen wir ehrlich sein und sagen, dass die Champions-League-Saison nicht gut genug war, um weiterzukommen.“

Leipzig durch abgefälschten Schuss raus

Kein Trostpreis für RB

In der neuen Ligaphase der Königsklasse mit 36 Teams erreichen die ersten Acht der Tabelle direkt das Achtelfinale, die Plätze neun bis 24 qualifizieren sich für die Playoffs .

Bitterer Rückschlag für Leipzig

Das frühe Aus ist ein bitterer Rückschlag für die Sachsen, die in den vergangenen beiden Jahren das Achtelfinale erreicht und auch dieses Jahr die K.o.-Runde angepeilt hatten.

In die schwierige Ausgangssituation habe man sich „selbst reingespielt“, sagte Rose, aber „die Jungs sind heiß. Wir brauchen eine Top-Leistung. Die trauen wir uns zu.“ Der Coach setzte auf die Startelf vom 2:0-Sieg in der Liga bei Holstein Kiel - und bot aufgrund der Verletztenmisere unter anderem Mittelfeldspieler Nicolas Seiwald erneut in der Innenverteidigung auf.