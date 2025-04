Champions League: Dieses Spiel macht Borussia Dortmund Mut!

Der BVB braucht am Dienstagabend in der Champions League nichts weniger als ein Wunder, um gegen den FC Barcelona den Schritt ins Halbfinale zu schaffen. Doch ein Spiel macht den Borussen Mut.

Borussia Dortmund muss in der Champions League am Dienstagabend gegen den FC Barcelona (20 Uhr im Liveticker) das Wunder vollbringen: Nach dem 0:4 im Viertelfinal-Hinspiel haben die Borussen kaum noch eine reale Chance auf das Weiterkommen.

Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Katalanen in der Champions League auch einen rabenschwarzen Abend erwischen können.

Als Liverpool unter Klopp ein 0:3 noch drehte

So war es dem FC Liverpool im Halbfinale der Champions-League-Saison 2019 gelungen, nach einer desaströse 0:3-Hinspiel-Pleite das Spiel an der Anfield Road zu drehen.

Selbst dem emotionalen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wurde die Euphorie nach Abpfiff zu viel. „Es war überwältigend. Ich habe in meinem Leben so viele Fußballspiele gesehen, aber ich kann mich nicht an viele solcher Spiele erinnern“, ließ Klopp bei Sky UK seinen Gefühlen freien Lauf.