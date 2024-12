FC Bayern: Michael Olise stellt alle in den Schatten

Zugegebenermaßen brauchte Michael Olise lange, um so richtig ins Spiel zu kommen. In der Champions-League - Partie gegen Schachtar Donezk ließ er am Ball zwar sein Können aufblitzen, ohne Ball bewegte sich der Franzose aber eher träge. Er wirkte nicht wie ein Unterschiedsspieler.

Bitter für Leroy Sané

Dass er Sané nicht erwähnt hatte, erklärte der 70-Jährige anschließend so: „Wir haben ja mehrere Spieler, deren Verträge 2025 auslaufen, ich will heute nicht über jeden einzelnen Spieler sprechen.“ Vollstes Vertrauen klingt anders.

Sané opferte sich auf

Zahlen sprechen für Olise

Auch die kleine Delle in den vergangenen Spielen wischte der Sportvorstand beiseite: „Ich habe Michael nicht so kritisch gesehen. […] Dass ein Spieler auch mal eine Zeit hat, in der es vielleicht nicht so leicht von der Leber geht, sondern ein bisschen mehr mit Arbeit zu tun hat, ist normal".