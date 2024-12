Real Madrid: Bellinghams Wiederauferstehung

Jude Bellingham ist in Hochform. Nach 179 Tagen ohne Tor trifft der 21-Jährige nun sechsmal infolge und führt Real Madrid zurück in die Erfolgsspur. Wie ein Taktikwechsel ihn neu definiert hat.

Jude Bellingham ist in Hochform. Nach 179 Tagen ohne Tor trifft der 21-Jährige nun sechsmal infolge und führt Real Madrid zurück in die Erfolgsspur. Wie ein Taktikwechsel ihn neu definiert hat.

Ein knapper 3:2-Sieg in Bergamo, ausgelassene Jubelszenen mit den mitgereisten Fans und ein Trio in Hochform: Real Madrid zeigte am Dienstagabend gegen Atalanta Bergamo sein königliches Gesicht.