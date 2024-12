Champions League: Eintracht-Flop patzt folgenschwer - Liverpool jubelt

Underdog Girona hält den FC Liverpool lange in Schach - dann verursacht ein Ex-Eintracht-Profi den entscheidenden Elfer. Mohamed Salah bedankt sich.

Underdog Girona hält den FC Liverpool lange in Schach - dann verursacht ein Ex-Eintracht-Profi den entscheidenden Elfer. Mohamed Salah bedankt sich.

Der FC Liverpool hat seinen beeindruckenden Lauf in der Champions League fortgesetzt und steht dicht vor dem direkten Erreichen des Achtelfinals.

Beim hart erkämpften 1:0 (0:0) beim FC Girona feierte der Tabellenführer den sechsten Sieg im sechsten Spiel in der Königsklasse. Noch am laufenden Spieltag kann der Einzug in die Runde der besten 16 Mannschaften feststehen.