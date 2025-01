Pleite im "Endspiel": So denkt Sahin über seine BVB-Zukunft

Nuri Sahin steht nach der bitteren Niederlage beim „Endspiel“ mit Borussia Dortmund in der Champions League gegen den FC Bologna vor dem Aus.

Nach der 1:2-Niederlage äußerte sich der BVB-Coach äußerlich gefasst zu der Situation. Wie auch sein Vorgesetzter, Geschäftsführer Lars Ricken, kündigte der Ex-Profi dabei ein Gespräch zum weiteren Vorgehen an.

Sahin stellt den BVB in den Vordergrund

Ricken hatte vor der Partie Ergebnisse von Sahin gefordert - und dies auch nach der Pleite in Italien bekräftigt. Er deutete dabei das Aus seines Trainers an.

Borussia Dortmund hat alle vier Spiele seit Jahresbeginn verloren. Drei davon in der Bundesliga, wo der einstige Titelkandidat auf Platz zehn abgestürzt ist.

Nach der Niederlage in der Champions League rutschte der BVB auch hier ab, findet sich auf Rang 13 wieder. Nur die ersten acht Teams vermeiden eine zusätzliche Playoff-Runde und qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale.

Die Partie gegen Bologna war in der Öffentlichkeit im Vorfeld als Endspiel für Sahin bezeichnet worden. Das nächste Spiel steht am Samstag an, Gegner ist dann Werder Bremen.