Champions League: Deshalb könnte es am letzten Spieltag Tore hageln

Vor dem finalen Spieltag der Champions-League-Ligaphase ist noch fast alles offen. Aufgrund einer Regeländerung könnte es in einigen Spielen zum Scheibenschießen kommen.

Zwischen Platz sieben und Platz 24 liegen vor dem letzten Spieltag in der neuen Ligaphase der Champions League lediglich vier Punkte. Unter anderem stehen sechs Teams bei 13 Punkten und fünf Teams bei zwölf Punkten.

Wer bei Punktgleichstand am Ende die Nase vorn hat, entscheidet nicht wie in der Vergangenheit der direkte Vergleich (weil viele der betroffenen Teams ja gar nicht gegeneinander gespielt haben), sondern die Tordifferenz.

Das wiederum könnte dazu führen, dass am letzten Spieltag in einigen Stadien ein regelrechtes Scheibenschießen stattfindet - vor allem wenn es um den direkten Einzug ins Achtelfinale geht, den nur die besten acht Teams der Abschlusstabelle klarmachen. Der FC Bayern oder Borussia Dortmund liegen einen Punkt hinter Platz acht, ihre einzige Hoffnung, noch in den elitären Kreis vorzustoßen, dürfte daher eine gute Tordifferenz sein.

Slovan, Schachtar und Sparta als Schießbuden?

Betrachtet man sich die Gegner der beiden deutschen Topklubs, werden hohe Ergebnisse noch wahrscheinlicher. Die Bayern empfangen Slovan Bratislava in der Allianz Arena. Die Slowaken haben in den bisherigen sieben Partien noch keinen Punkt geholt. Schon am ersten Spieltag hatte der deutsche Rekordmeister mit Dinamo Zagreb einen deutlich unterlegenen Gegner zu Gast - nach 90 Minuten stand es 9:2 für den FCB.

Auch der BVB, der gegen die schon so gut wie ausgeschiedenen Ukrainer von Schachtar Donezk spielt, hat bereits seinen Torhunger in dieser Champions-League-Saison unter Beweis gestellt. Am 2. Spieltag schossen die Dortmunder Celtic Glasgow mit 7:1 aus dem Stadion.

Bei den Teams, die zwölf oder 13 Punkte haben, hat Borussia Dortmund mit einer Tordifferenz von plus acht die beste Differenz der Teams zwischen Platz acht und 17.

Leverkusen aus eigener Kraft ins Achtelfinale?

Auch Bayer Leverkusen, das aktuell als einziges deutsches Team im Achtelfinale stünde, hat am letzten Spieltag eine machbare Aufgabe vor der Brust. Gegen Sparta Prag kann die Werkself aus eigener Kraft das Achtelfinal-Ticket lösen. Dafür brauchen die Leverkusener in der BayArena aber auch: Tore. Bayer ist mit einer Tordifferenz von plus sechs Stand jetzt die beste Mannschaft mit 13 Punkten. Dahinter lauert Aston Villa mit einer Tordifferenz von plus fünf. Die Engländer haben am letzten Spieltag Celtic zu Gast.

Da am letzten Spieltag alle 18 Partien zeitgleich um 21 Uhr angepfiffen werden, werden zumindest die Trainer der beteiligten Teams ein Ohr auch immer wieder auf den anderen Plätzen, um entsprechend reagieren zu können. Ein Herzschlagfinale scheint unter den gegebenen Voraussetzungen programmiert zu sein.

